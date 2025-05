Liina Maurer Tasuta kõrgharidus ei ole tasuta, aeg kokku tõmmata!

Väiksema töölkäijate arvuga tuleb tagada kvaliteetne haridus ja arstiabi, peame toetama lapsi ja vanureid ning neid, kes ise hakkama ei saa, ning katma kõik ametid. See tähendab, et iga töövõimelise inimese vastutus kasvab – mitte ainult rahaliselt, vaid ka otsustes.

Eesti on olnud edukas iseseisvuse taastamisel, aga vaimne taassünd on olnud hoopis aeglasem. Ühiskonnana puudub meil selge väärtuslik kokkulepe, mis on tõeliselt oluline ja kuidas me järjepidevalt selle poole liigume. Eestlased väärtustavad haridust, aga me tahame seda tasuta ja kodu kõrval, arstiabi peab olema kättesaadav ja tasuta, elekter odav, julgeolek tagatud, õpetajate palk 120 protsenti Eesti keskmisest jne. Niikaua kui me näeme ainult oma osa riigieelarvest, mitte tervikut, jäävad ka olulised valdkonnad nagu kõrgharidus kuhugi soovide ja tegelikkuse vahele lõksu.