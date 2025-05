Kui dalai-laama Eestis olles küsis, et kuidas te mõtlete hakkama saada, kui teil pole eriti maavarasid, siis Grünberg vastas talle, et Eestis leidub küllaga maailma kõige kallimat maavara. «Ilma hõbeda ja kullata saab ära elada, aga katsu sa ilma puhta veeta elada! Ja meil on kümme tuhat aastat vana, kvaliteetset vett,» räägib Grünberg video podcastis «Mis meist saab?», mille täispikka versiooni saavad Postimehe tellijad kuulata ja vaadata siin kokkuvõtva artikli juures.