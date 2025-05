JÜRI TOOMEPUU Putin tegi kaks saatuslikku viga – edasised valikud on väga halvad

Vladimir Putin ei ole lihtsalt julm ja halastamatu – ta peab olema ka küllalt kaval, et jääda Venemaa autokraatlikuks juhiks üle kahe kümnendi, ületades poliitilisi rivaale, vandenõusid ja isegi rahva meelepaha. Karisma asemel kasutab ta hirmu, populaarse kuvandi asemel repressioone. Ja siiski – ta on püsinud. Nagu kunagine tsaar, on Putin «riik ise». Kuid isegi kõige kavalamatel võib tulla hetk, kus ta salakavalus pöördub ta enda vastu, kirjutab endine poliitik ja sõjaväelane Jüri Toomepuu.