Andres Herkel Putini sõpru niidab kummaline taud

Venemaa on kaotanud initsiatiivi, mis tal tänu läbirääkimistele USAga vahepeal tekkis. Kui kauaks, seda me muidugi ei tea, sest USA president Donald Trump võib lühikese aja jooksul mitu korda ümber mõelda. Kuid vähemalt praegu on Trumpi meeskonnas esil arusaam, et Venemaa juht Vladimir Putin on sõjasüüdlane number üks ning Venemaa ei soovi sõda lõpetada.