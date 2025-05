JUDIT STRÖMPL Kus kasvavad alaealised õigusrikkujad?

Eesti meediat raputavad aeg-ajalt uudised teismeliste hirmuäratavatest tegudest. Hiljuti Jõgeval juhtunud sündmus, kus kolm alaealist tapsid oma täiskasvanud joomasõbra, kutsub esile loomuliku küsimuse: kus kasvavad sellised lapsed ja kes on süüdi, et nad sellisteks on kasvanud? Teemast kirjutab Tartu Ülikooli sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor Judit Strömpl.