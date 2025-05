RAINER SAKS Trump väidab, et tänu temale otsib Putin võimalusi rahuks

President Trumpi väide, et Venemaa teeb vaherahu ettepanku USA tegevuse tulemusel, ei ole põhimõtteliselt vale, kuid kokkuvõttes üritab president selle sõnavõtuga oma tegevust sisepoliitiliselt edukalt presenteerida. Venemaa juhtide jaoks on see ikkagi märk selle kohta, et USA president on endiselt oma enda antud lubaduste surve all. Venemaal käsitletakse sellist olukorda pigem võimalusena suruda peale oma positsiooni ning protsessiga venitamine on selleks üks võimalus.