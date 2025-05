JUHTKIRI Superhaigla sünnitusvalud

Tallinnas on uuritud põhjalikult Ida-Tallinna Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla võimalikku liitmist (mis mõlemad kuuluvad linnale), kuid pole olemas arvestatavaid analüüse nende liitmiseks Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga (mis kuulub riigile). Ent praegu just üht superhaiglat Tallinnas füüsiliselt ühte kohta ehitada soovitakse.

Siinkohal pole ruumi tutvustada kogu Tallinna suurhaigla idee kujunemislugu, ent meenutagem, et esialgu valitsuse ja pealinna ühise projektina mõeldud ehitusest tõmbus riik Kaja Kallase (Reformierakond) ajal välja, loobudes 225 miljoni euro taotlemisest Euroopa Liidult. Põhjusena on nähtud vastuolu tollase Keskerakonna juhitud linnavalitsusega. Kas eurorahadest loobumine oli tark või ei, on omaette küsimus, millele polegi ammendavalt võimalik vastata enne auditit, mis kirjeldaks uue haigla funktsioone ja vastaks küsimusele, mida me jõuame tulevikus üleval pidada. Kuid sellist auditit praegu laual ei ole ning tundub, et tegemist pole pragmaatilise, vaid pigem poliitilise sooviga haigla igal juhul valmis ehitada.