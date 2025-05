Meie püha eesmärk on kümne aasta pärast saavutada 110 (vt graafik). Selle valusa numbri puhul suundub pilk eelkõige TTÜ ja selle rektori poole, kes põhikirjaliselt ju «majanduse mootori» eest vastutab.

Rektorikandidaatide sõnumid ei ole pakkunud rohkemat kosmeetilistest muutustest, mis pole toiminud juba rohkem kui 30 aastat. Ainus, mida võiks mainida, on fookustippkeskused. Igasuguseid teadusrühmade kombinatsioone on ju alati kultiveeritud, aga lisaväärtuslikku kapsast kandma on hakanud võib-olla paar tükki, tänu tugevatele liidritele. Esimeseks probleemiks võibki kujuneda juhtimise kvaliteet. Võimu teostamisel ilma piisava kompetentsita asendub akadeemiline paindlikkus jäiga bürokraatiaga ja sisulised tulemused formaalsete aruannetega.