JÜRI TOOMEPUU Ulme, oht või võimalus? Uus avastus viis teadvuse uurimise murdepunkti

"Kosmoseodüsseiast" tuttaval HAL 9000-l ja teistel temasugustel on olnud teadvus ning oma soovid ja tahtmised, praegused tehisintellektid on ainult programmid.

Juba 1965. aastal hoiatas matemaatik ja krütpoloog Isadore Jacob Gudak (paremini tuntud kui I. J. Good): «Üliintelligentse masina loomine on inimese viimane leiutis – kui just masin ei otsusta teisiti.» Paljud teadlased ja ulmekirjanikud, nagu Isaac Asimov («I, Robot») ja Stanley Kubrick (2001: «Kosmoseodüsseia», HAL 9000), on mänginud mõttega, et tehisintellekt (AI) võib kunagi saada teadlikuks. Kui masin käitub nagu inimene, kas ta siis on…inimene, mõtiskleb Jüri Toomepuu​.