«Ümberringi maailm põleb ja turbulents on tohutu,» ütleb Grünberg, «ja sinna ei ole midagi teha. Ma arvan, et praegune Trumpi tuuseldamine maailmas on väga halb selles mõttes, et praegu oleks vaja vaikust ja rahu – nagu ütles Sammalhabe Naksitrallides, kui nad ravisid rästik Rudolfit.»