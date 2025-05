PRIIT TAMRA Meil on vaja leida liiklusest üles hälbiva käitumisega liiklejad

Liikluskaamerad loovad teadlikkuse, et kontroll on pidev ja vältimatu – see distsiplineerib ka neid, kes muidu ei pööraks reeglitele tähelepanu.

Eestis hukkub liikluses igal aastal kümneid inimesi. Enamasti mitte seetõttu, et keegi tahtlikult halb oleks, vaid seetõttu, et reegleid eiratakse – vahel teadlikult, vahel hooletusest, vahel rumalusest. Küsimus ei ole pelgalt selles, kes on süüdi, vaid selles, kuidas riske ennetada. Üks tõhusamaid vahendeid selleks on liiklusjärelevalve kaamerad, kirjutab liiklusvaldkonna asjatundja​ Priit Tamra.