RAINER SAKS Venelased läksid julgeks ja sundisid Ukrainat lagedale tulema erakordse arendusega

Kuna meredroonidel puudus alguses õhutõrje võimekus, hakkas Vene armee neid merel küttima helikopteritega. See vähendas oluliselt Ukraina meredroonide efektiivsust ning üle aasta on Ukraina arendajad tegelenud õhutõrje võime paigaldamisega meredroonidele. Nüüdseks on uudse õhutõrjega hävitatud Vene armee helikoptereid ja viimastel päevadel siis ka lennukeid.