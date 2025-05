RAINER SAKS See on Hiina presidendi tugev toetusavaldus Putinile

Venemaa president teatas eile, et seni ei ole sõjas Ukraina vastu olnud vajadust kasutada tuumarelva. Ta lisas, et Venemaad üritati selleks provotseerida, et Venemaa teeks sellise vea. Ühtlasi loodab Venemaa president, et sellist vajadust ei teki ka tulevikus. Üldiselt ei ole Venemaa president varem tuumarelva ähvardust otseselt Ukraina suunal kasutanud. Eilne avaldus näiliselt sellist võimalust välistab, kuid tegelikult üritatakse tuumaähvarduse teemat uuesti meediale meelde tuletada ning pigem loodetakse vastupidistele meediakajastustele. Nii nagu ka varem, kõneleb tuumarelva teema kasutamine Venemaa senise taktika ebaõnnestumisest. Vaja on väikest pausi, et uus initsiatiiv üles ehitada ja vähemalt esialgu näib see seonduvat eelkõige 9. mai tähistamisega Moskvas.