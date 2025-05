JUHTKIRI Valimiste erinevad trumbid

Ka Peter Duttonit seostati Austraalias Trumpi poliitikaga. Nagu Poilievre püüdis ka tema Trumpist distantseeruda, kuid edutult. USA president on lihtsalt nii Austraalias kui ka Kanadas nii ebapopulaarne, et seos temaga tõi kaasa hävitava valimiskaotuse parteile, mis kõigi muude näitajate järgi pidanuks võidu saama.

Georgescul pole seekord võimalik osaleda, kuid valimistel on favoriit George Simion, kes on kandidaatidest talle ideoloogiliselt kõige lähedam. Kui ükski kandidaat ei saa üle 50 protsendi häältest, siis lähevad kaks võitjat teise vooru, kus arvamusküsitluste järgi peaks minema tihedaks rebimiseks. Kuid Rumeenia arvamusküsitlused on varem sageli olnud ebatäpsed.

See kõik annab märku, et maailma, eeskätt USA poliitika on ilmselgelt hakanud mõjutama teiste riikide valimisi. Lisame sinna juurde veel pingelise julgeolekuolukorra ja saame komplekti, kus inimeste valikud võivad järsult muutuda. Maailm on muutunud ebakindlamaks ja sellega tuleb meil arvestada.