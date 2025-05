JÜRI KOTŠINEV Putin võidab sõja...

Praegune Venemaa diktaator peab ennast Vene-Ukraina sõjas võitjaks. Tema arvestuste kohaselt on ta sõja võitnud juba seepärast, et Ukraina ei ole siiani NATO liige ja Euroopa Liidu liikmelisusest ei saa samuti lähitulevikus rääkida. Lisaks sellele on Venemaa vallutanud Ukraina idaosas olevad tööstuspiirkonnad ja liitnud lisaks nendele ka Krimmi poolsaare riigi lõunaosas oma riigi koosseisu. See kõik on fikseeritud Venemaa põhiseadusesse.