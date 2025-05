IVAN MAKAROV «Võidupäev» – lesed aplodeerivad nende mehi surma saatnud Putinile

Kui see trall ei oleks iga aastaga aina eskaleerunud, poleks ehk pronksiöid ega Tallinna rüüstamist. Aga «vene maailmal» on selline omadus, et alati on vähe, alati nõutakse rohkem – minnakse üle teiste rahvaste taluvusepiiri, nüüd minnakse lisaks ka üle naabrite piiride. On raske ennustada, mis oleks siis, kui dozoorlased ei oleks hakanud korraldama eestlaste pealinna südames aina sõjakamaid kõnekoosolekuid ja rünnanud seal eesti lippu, nii et Andrus Ansipi valitsus ütles, et nüüd aitab, ja viis okupatsioonisümboli kalmistule.