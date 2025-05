Sandra Laur Kas demokraatia on läbitud etapp?​

Näiteid sellest, kuidas Eestis demokraatiat pidevalt õhemaks lihvitakse, on raske mitte tähele panna. Valitsus kaalub 200–400 tuuliku rajamise nimel planeerimissüsteemi muudatusi, mis võimaldaksid riigil kohalike omavalitsuste otsustusõigusest kas mööda minna või selle neilt «vabatahtlikult» üle võtta. Politsei- ja piirivalveamet on Eesti teedele rajanud kaameravõrgustiku, ilma et neil oleks selleks olnud rahva mandaat. Nursipalu harjutusvälja laiendamine suruti läbi jõupoliitikat rakendades. Rail Balticu trassi osas on kriitika kestnud aastaid, kuid rahvaküsitlust ei ole kordagi kaalutud. Valitsus kardab Šveitsi tüüpi otsedemokraatiat ehk rahvahääletusi, pidades kodanikelt arvamuse küsimist pigem takistuseks kui väärtuseks. Riigikogus peaksid rahvasaadikud ideaalis esindama kõigi Eesti piirkondade huve, aga praktikas ei toimu parlamendis isegi mingit arutelu, vaid rida monolooge, mille järel kiidetakse koalitsiooni häältega heaks kõik (enamasti) ministeeriumidest laekunud eelnõud.