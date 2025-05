RAINER SAKS Venemaa on võtnud 9. mai suurema tähistamisega tõsise riski

Ukraina president tegi ka teatavaks, et Ukraina ei suuda garanteerida 9 mail Moskvat külastavate delegatsioonide julgeolekut. Küsimus ei ole siinkohal niivõrd konkreetses ähvarduses korraldada Moskvale rünnakuid, kuivõrd meelde tuletuses, et Venemaa on sõdiv riik, kes on pealegi ÜRO hääletusega agressoriks kuulutatud. Ukraina viib läbi samal ajal meedias infokampaaniat, mis teatab õhurünnakute võimalusest Venemaal 9. mai ümber.

Venemaa ei ole 2022. aastal alustatud mastaapse agressiooni algusest saadik kavandanud väga suuri kampaaniad seoses 9. mai tähistamisega. Vene armee kaotuste ja Ukraina õhurünnakute taustal on 9. mai sõjaväeparaadi kasutatud peamiselt oma kodanike veenmiseks, et armee on säilitanud võitlusvõime ning riiklikud poliitikad ei ole muutunud. Sel aastal on Venemaa valitsuse jaoks üldine kontekst muutunud. Tulenevalt rahukõneluste tekkimise võimalusest, üritab Venemaa valitsus kasutada 9.mai tähistamist ka laiema rahvusvahelise mõju saavutamiseks. Moskvasse saabuvad külalised peavad tõendama, et Venemaa on väljunud diplomaatilisest isolatsioonist ning suuremas pildis peab kõik osundama, et läbirääkimised saavad toimuma Venemaa tingimustel.