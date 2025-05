TUUL SEPP Džunglikanast ei ole saanud puurikana

Võiks ju arvata, et kodukana, kes on kodustatud mitmeid tuhandeid aastat tagasi, on kohastunud elama sellises keskkonnas, nagu inimene talle pakub. Huvitaval kombel näitavad aga uurimistööd, et kodukanal on suuresti säilinud need omadused, mis võimaldavad tema eellase toimetulekut looduses. Seda seetõttu, et erinevalt näiteks koertest ja hobustest on kanade aretuses silmas peetud peamiselt tema kehalisi, mitte vaimseid tunnuseid. Oma teadustöö käigus olen mõistnud, et igal linnul on oma isiksus, tunded, käitumine, kombed ja vaimsed võimed oma looduslikus keskkonnas hakkama saamiseks. Puurielupaik on väga erinev lindude loomulikust elupaigast, kuhu nad oma tunnuste poolest sobituvad.