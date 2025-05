Läheneb päev, mil 80. aastat tagasi lõppes II maailmasõda Euroopas. Selle tähistamine on kahtlemata sündmus, kuid Venemaa on sellest ehitanud ühe oma nn mütosfääri nurgakivi. Selle võidu ümber on punutud nii kaasaegne Venemaa, kui ehitatud suuresti üles ka suhted teiste riikidega. Seejuures unustab, aga Venemaa pidevalt mainida, et ta oli selle sõja vallapäästmises ise agressoriks, okupeerides Baltikumi ja Poola. Samuti, et Ukraina ning Valgevene kandsid suuremaid kaotusi, kui Venemaa ja võit sai võimalikuks tänu USA tohutule abile, sest ilma selleta oleks rinne ikkagi kokku vajunud.