JUHTKIRI Pressivabaduse hõbe

Meediaorganisatsiooni Piirideta Reporterid 2025. aasta pressivabaduse indeksis on Eesti teisel kohal, tõustes võrreldes eelmise aastaga kuuendalt kohalt neli kohta ülespoole. Indeksi eesotsas on Norra, mis tähendab, et Euroopa Liidu liikmesriikidest on Eesti pressivabaduse poolest esikohal.

Üleilmse pressivabaduse indeksi teise koha valguses tasub meenutada põgusalt teekonda, mille Eesti on läbi teinud. Eesti demokraatiat, sh pressi- ja sõnavabadust on hinnanud lugematud organisatsioonid, sest meis kahtlejaid oli palju. Euroopa Liitu astumiseks pidi Eesti täitma Kopenhaageni kriteeriumid, mille osaks oli ka pressivabadus. Nüüd võib Eesti ise pidada loenguid mitmetele teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kus pressivabadusega pole just kõige paremad lood.

Sõna- ja pressivabadus on kaasaegse demokraatia nurgakivid. Kodanike informeeritus oma riigis toimuvast tähendab valikuvabaduse alahoidmist, mis on vajalik demokraatlikeks valimisteks. Ausad ja vabad valimised tähendavad ka ausat ja vaba informatsiooni.

On valitsuse ülesanne tagada, et see informatsioon jõuaks võimalikult paljude kodanikeni. Üheks selliseks tagatise väljundiks on kojukanne – ehkki enamik inimesi saab oma info audiovisuaalselt, tuleb austada ka neid inimesi, kes on otsustanud tellida koju paberlehte. Kuid paberlehe hind läheb üles, kui kojukande hind kasvab. Lõpuks seisavadki ajalehed silmitsi probleemiga, et lehe trükkimine pole enam rentaabel.