AIMAR VENTSEL Skandaal ajas venemaalaste vere keema: kes koloniseerib keda?

Sellest puhkes kohe skandaal, kusjuures eriti läksid põlema just nende samade väikerahvaste esindajad, kes eksiilis oma väikest vastupanu Putini režiimile üritavad osutada. Vladimir Kara-Murzad süüdistati kohe vene šovinismis ja imperiaalses mõtteviisis. Viimane poleks Kara-Murza puhul eriti üllatav, sest Venemaa opositsionäärid on ka enne imperiaalse mõtteviisiga silma paistnud.

Kara-Murza reageeris kiirelt ja avaldas pika postituse Facebookis, kus ta kirjutas et antud lindistus on manipuleeritud ja et sealt on paar sõna välja lõigatud, mistõttu jäi selgusetuks et ta ei avaldanud mitte omi mõtteid vaid tsiteeris ühte tuttavat, kes väidab et niimoodi mõeldakse Venemaa kindralstaabis.​