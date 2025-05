Oligi ju arvata, et Portugali ja Hispaania elektrikatkestuse asjus toovad arvukad kallutatult ja ideoloogiliselt mõtlejad välja selle peamise põhjuse – see kuradi rohepööre. No miks olla nii tagasihoidlik selle draama juurpõhjuste otsimisel. Eks ikka arvukate muudegi elektrikatkestuste peamiseks põhjuseks on üks, enam kui 100 aastat tagasi aset leidnud jõukatsumine: Thomas Edison Alva ja George Westinghouse pidasid sel ajal vihast ja verist sõda selle üle, kas maailma hakkab valitsema Edisoni alalisvool või konkurendi vahelduvvool. Westinghouse võitis, kirjutab teaduse- ja tehnikatoimetuse juhataja Marek Strandberg nädalakommentaaris.