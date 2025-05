MART KULDKEPP Suurbritannia poliitilises süsteemis võib olla alanud tõsisem nihe

Reform UK kandidaadi edumaa oli küll ülinapp, kuid kindlasti kõnekas märk nii Reform UK toetuse jätkuvast kasvust kui laiemaltki valijate eemaldumisest konservatiivide (tooride) ja Tööpartei (leiboristide) traditsioonilisel kaksikvõimul põhinevast poliitilisest süsteemist. Ka viimase aja üleriigilised küsitlused on viidanud sellele, et juba sajandi püsinud kaheparteisüsteem on nõrgenemas ning väiksemate erakondade – liberaaldemokraatide, roheliste ja Reform UK – toetus on hakanud kasvama kahe suure erakonna arvelt. Kõik see on andnud uut hoogu aruteludele võimaliku valimissüsteemi reformi üle ja spekulatsioonidele, et Suurbritannia poliitilises süsteemis võib olla alanud tõsisem nihe.