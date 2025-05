Margus Lopp Projektipõhine teadusrahastus vajab alternatiive

Miks siis praegune olukord teaduses selline on? Kas sellise rahastussüsteemiga on võimalik jõuda avastusteni? Projektipõhine rahastus eeldab, et taotleja kirjeldaks selgelt oodatavaid tulemusi, kogu teed nende saavutamiseks, nende mõju kogukonnale ja ühiskonnale jne. Selline projektipõhine käsitlus on teravas vastuolus teaduse põhiolemusega – milleks on uue teadmise loomine. Kuidas kirjeldada tulemusi, mida teadlane isegi veel ei tea? Kuidas kirjeldada teed teadmatuse juurde? Kuidas kirjeldada nende edasist mõju ühiskonnale? Projektipõhiselt peab kõik olema täpselt mõõdetud, iga detail vajab täpseid mõõdikuid. Ainult sellisel moel saab bürokraat asju täpselt hinnata, võrrelda ja nende üle otsustada! Siinkohal lausa õhkaks laulusõnadega: Oh mõõdikud, oh mõõdikud, need kasvand üle pea! Nad tarkust täis, nad tähtsust täis, neil miskit pole hea!