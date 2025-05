RAINER SAKS Venemaa valmistub teatama, et on saavutanud sõjaga oma põhilise eesmärgi

Venemaa välisministeerium tegi eile avalduse, milles teatas, et Venemaa ei luba mitte kunagi taastada Ukrainat 1991. aasta piirides. Ministeeriumi sõnul tähendaks see kõige venepärase hävitamist ning seda ei lubata. Venemaa viimaste kuude avalduste põhjal võib oletada, et kommunikatsiooniga on asutud looma eeldusi sõjategevuse lõpetamise juhuks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.