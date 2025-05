EKSPERDID Puidutööstuse lobistid soovisid bürokraatia vähendamise katte all loodust rüüstata

Metsakasvatajad ei peaks tegutsema, justkui nad ei teaks ega arvestaks metsabioloogia põhimõtteid, mis on metsakasvatuse aluseks. Mets on väga keeruline tasakaalus olev ökosüsteem ja õigusaktid peavad seda ka arvestama, et mitte kahjustada kasvavat kooslust nii majanduslikus kui ökoloogilises vaates.

Metsaomanikele on oluline seaduse raamistik, mis kindlustab, et nad ei tee midagi metsakasvatuslikult kahjulikku. Seadused on selleks, et metsakooslusi kaitsta ja aidata neid toimivana ning kvaliteetsena hoida. Erametsaliit on aga oma ettepanekutes teinud palju sisulisi vigu ja mõistetega mängides näitab, et tõlgendab seadusi vaid enda huvidest lähtuvalt. Seadusandlus väljendab ühiskonnas kokkulepitud korda lähtuvalt sellest, kuidas midagi on mõistlik kogu ühiskonda ja elukeskkonda arvestades teha. Erametsaliidu ettepanekute põhjal võib aga öelda, et nemad metsas säästvat metsakasvatust ja metsamajandamist ei hinda, vaid soovivad vaikimisi raiumise lihtsustamise ja kiirendamise võimalusi laiendada bürokraatia vähendamise sildi all.