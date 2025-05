Kui me sel kevadel Tööandjate keskliidus mõttetu bürokraatia ja halduskoormuse vähendamise ettepanekuid koguma hakkasime, ei osanud arvatagi, et neid koguneb üle 200.

Ootuseid hoidis ohjes tõsiasi, et bürokraatiat on küll palju vähendatud sõnades, kuid vähem tegudes. Ettevõtjad ja teised ärksalt ühiskonnas kaasa mõtlevad inimesed on korduvalt kokku tulnud, kulutanud oma aega ja energiat, sõnastanud vajalikud sammud ja siis olnud tunnistajaks, et midagi väga ei muutunudki.