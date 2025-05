Vaatamata sellele, et viimastel aastatel on Eestisse sisse rännanud kümneid tuhandeid inimesi ja Ukrainast tulnud umbes 100 000 põgenikku, tahab Reformierakonna ja Eesti 200 valitsus suurendada drastiliselt sisserändekvooti ja võõrtööliste hulka. Kuid sellestki on neile ilmselgelt vähe. Eestisse pääsemist tahetakse lihtsustada isegi neile, kelle viisataotlus on tagasi lükatud, kirjutab riigikogu liige Henn Põlluaas (Isamaa).