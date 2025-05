Rainer Saks USA väga julge avaldus pärast maavaradelepet: ükski riik ega isik, kes…

Kõige olulisem lause ministri avalduses oli, et mitte ükski riik ega eraisik, kes on aidanud Venemaal pidada sõda Ukraina vastu, ei tohi saada kasu Ukraina taastamise protsessist. See on väga tugev avaldus, ning viitab USA kavatsusele jääda kohale Ukrainas ka peale sõjategevuse lõppu.