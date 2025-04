FlixBusi hiljutine uuring näitas, et jätkusuutlikkus on reisivalikute tegemisel eestlastel üks viimaseid kaalutlusi. Koguni 42 protsenti elanikest peab keskkonnakaalutlusi väheoluliseks. Eriti leige on suhtumine Eesti meeste seas. Peaaegu veerand hindab seda üldse mitte oluliseks. See pole lihtsalt statistika. See on hoiakuline murekoht.