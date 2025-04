RAIVO VARE Otsustaja raske koorem

Praegu tuleb analüüsida ja otsustada tuleviku üle ja nende otsuste hind polegi nii väike. Olgu investori või riigi jaoks. Viimasele on tähtis nii majanduslik olulisus, kuid valdkonna olulisust arvestades ka julgeolekuline külg seoses iga suurema energeetika arengut puudutava otsusega. Kahjuks tuleb tunnistada, et hiljuti päevakorda tõusnud pikaajalise energiasalvestuse projektiga seotud avalikus arutelus on kõrvale jäänud mõnedki olulised (majandus)julgeoleku argumendid, mida aga oleks kindlasti vaja arvestada.