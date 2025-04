Nagu me teame, 100 protsenti vabadust tooks kaasa igasuguste reeglite puudumise – kõik on vabad tegema ükskõik mida.

Ühiskond on kokku leppinud, et turvalise elukeskkonna eest ollakse valmis loobuma teatud osast oma vabadusest. Nii on lubatud politseil tänaval korda hoida, korrarikkujatele trahvi teha, kohtul inimesi vanglasse sulgeda, autoga sõites peame piirkiirust jälgima jne.