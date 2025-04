Järvan ja Ojangu Hispaania katastroof võib rohepöörde tõttu tabada ka Eestit

Hispaania on olnud uhke oma väga suure taastuvaenergia osakaalu üle. Paari nädala eest rõõmustas Hispaania, et taastuvenergiast toodeti lausa 100 protsenti kogu tarbimisest –täpselt sellise eesmärgi on seadusesse pannud ka Eesti valitsus. Üle riigi rullunud elektrikatkestusest teame nii palju, et hetk enne seda toodeti päikeseenergiat 60 protsenti ja tuuleenergiat 12 protsenti Hispaania elektritootmisest. Seega oli kokku juba üle 70 protsendi otsest roheenergiat, mille tootmises puudub täielikult mehaaniline inertsikomponent, mis füüsikaseaduste alusel hoiab elektrivõrku stabiilsena.