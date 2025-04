RAINER SAKS Ukraina võib Putini 9. mail piinlikusse olukorda panna

Pressiesindaja teatas, et on terve rida nüansse, millest varasemalt kõneles Venemaa president ja mis taksitavad kestvama relvarahu rakendamist. Otsitud põhjusena mainiti, et Ukraina ei ole teatanud, kas nad võtavad vastu Venemaa kolmepäevase relvarahu pakkumise või mitte. Venemaa varasemalt esitletud nüansid nõuavad Ukraina mobilisatsiooni ja relvatarnete peatamist ja selge relvarahu monitooringu mehhanismi esitamist. Kokkuvõttes on arusaadav, et tegemist on teadlikult selliselt esitatud tingimustega, mida ei ole relvarahu eeltingimusena võimalik aktsepteerida. Hetkel on Venemaale oluline suruda avalikus inforuumis peale oma tahet ning avalikult nad teiste esitatud lahendusi ei aktsepteeri. Mujalt tulnud ettepanekuid üritatakse aga tühistada selliselt, et ei jääks muljet kategoorilisest vastuseisust relvarahule.