Kui tahta ta õisi päriselt näha, tuleb sõrmepikkuse taime ees maani kummardus teha. Siis tuleb aga välja, et taim on vaataja ära petnud: lepiklille õied on sootuks pisikesed ja ilma kroonlehtedeta. Õite ümber on kraena neli või viis tupplehte, mille sisemised küljed on kuldkollased. Väikestesse õisikutesse koondunud õisi ümbritsevad šartrööskollased kõrglehed.