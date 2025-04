JUHTKIRI Kuidas jääda ellu elektrita

Eesti ja Ibeeria poolsaare elektrisüsteemil on kaks sarnasust. Esiteks, süsteemil on vähe välisühendusi. Teiseks, süsteem on tsentraalne, mitte hajutatud. Piltlikult öeldes tähendab see seda, et kui läheb trumm, lähevad ka pulgad ja kõik mattub pimedusse.

Eesti on elektri avariivarustuse tagamiseks juba palju ära teinud, kuid palju on veel teha. Ning need sammud tuleb astuda, mida varem, seda parem. Näeme, mis juhtub moodsas ühiskonnas, kui kaob elekter ja internet. Õnneks kestis Hispaania ja Portugali katkestus üksnes päeva, ent mis siis, kui see oleks kestnud neli päeva, nagu juhtus Venezuelas? Meenutame, et sajandi alguse suured regionaalsed elektrikatkestused Põhja-Ameerikas kestsid samuti päevi. Ja meie oleme paraku geopoliitilises asukohas, kus peame arvestama võimalusega, et võime samuti kaotada elektri ja interneti pikemaks ajaks.