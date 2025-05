AK KIRJANDUSKOOL Varjamatult ürgmehelik proosa

Sel nädalal anti Tallinnas esimest korda välja eesti naiskirjanduse auhind ja kokku kolm kirjanduslikku auhinda (lisaks Valgas Nipernaadi ja Alatskivil Juhan Liivi) said head kirjanikud, kes on juhtumisi naised. Seetõttu on kiusatus soolise tasakaalu huvides meenutada aega, mil mehed kirjutasid pilkupüüdvalt mehemoodi, aega, mil kirjanduses polnud sundust järgida mingeid poliitkorrektsuse nõudeid, küll aga kirjutada mõistu ja ridade vahele, nii et see isegi rikastas eesti kirjanduse stiili.