Häirekellad kõlavad üle Euroopa. Märtsis peatus Euroopa suurim lennujaam Heathrow, aprillis lülitusid vooluvõrgust välja Hispaania ja Portugal. Need ei ole isoleeritud juhtumid; need on sümptomid sügavamast haavatavusest, mis on omane meie järjest tsentraliseeritumatele energiasüsteemidele, kirjutab PowerUP Energy Technologiesi asutaja Ivar Kruusenberg.