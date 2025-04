MART RAUDSAAR Miks ei saa välistada Ibeeria poolsaare elektrikatkestuses sabotaaži?

Keegi pole siiani suutnud selgitada, mis põhjustas esmaspäevase elektrikaose. Ja just seetõttu on esimese ehmatuse saanud inimesed ettevaatlikud. Tanklates on pikad sabad ning kõik võtavad igaks juhuks varukütust. Kodudes vaadatakse üle kriisivarud ja varutakse igaks juhuks vett, kuivaineid ja tualettpaberit, mis on muidugi klassika.