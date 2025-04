HOKITEGELASED Kaks kärbest ühe hoobiga: inimeste kaitseks vajalikud varjendid jäähallides​

Palju on viimasel ajal meediaski juttu olnud sellest, et tulevikus ehitatavatele uutele kortermajadele hakkab kehtima nõue rajada maja alla varjumiskoht. Kuid see vaatab alles tulevikus ehitatavaid maju, samas kui oleme akuutse probleemi ees nüüd ja praegu, sest meil lihtsalt puuduvad varjendid. Alles hiljuti saime «Aktuaalse kaamera» vahendusel teada, et Võrumaal Rõuge vallas Luutsniku külas valminud vabatahtlike päästjate uues depoohoones ehitati Eestis esimene (!) nõuetekohane pommivarjend, seda 65 inimesele.