RAINER SAKS Valge Maja andis Putini vaherahuplaanile adekvaatse hinnangu

Venemaa president teatas samal ajal, et kehtestab ühepoolselt 9. mai perioodiks relvarahu ning kutsub Ukrainat üles tähistama suure võidu 80. aastapäeva ning pidama relvarahust kinni. Kõik see on mõeldud vaid USA plaanide ja nõudmiste segamini ajamiseks. Üldiselt soovitakse tühistada USA presidendi seatud tähtajad läbirääkimisteks, suruda maha USA tärkav initsiatiiv ja surve Venemaa suunas ning USA tähelepanu kanaliseerida Ukraina suunas. Samas soovitakse kindlasti vältida USA lahkumist läbirääkimistelt. USA presidendi administratsioonis reageeriti seekord kiiresti ning teatati täiesti kohaselt pressiesindaja vahendusel, et president Trump ootab püsivat, mitte ajutist relvarahu.