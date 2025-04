JUHTKIRI Kes peaks sekkuma?

Üks vastus sellele küsimusele peitub prioriteetides ehk asjaolus, et riik sekkub seal, kus ei peaks sekkuma, ega sekku piisavalt seal, kus on kohustatud seda tegema. Meenutagem riigi kavatsust kaameratega meie autosid ja ka meid endid igal pool kontrollida. Totalitaarse süsteemini on siit vaid kukesamm.

Kui Jõgeva mõrva asjaolud on välja selgitatud, saab pakkuda ka täpsemat retsepti olukorra parandamiseks. Juba praegu võib aga öelda, et ühiskonnal on tekkimas pimetähn nende noorte suhtes, kes on juba sattunud halvale teele, kuid kelle tulevikku saaks veel päästa. Eespool mainitud juhtumid hüüdsid tulles lausa kõva häälega – noored kasutasid nõrga tahtejõuga täiskasvanuid ära alkoholi hankimiseks ja tarvitasid seda koos täiskasvanuga avalikus kohas. Ning see toimus kohaliku kogukonna silma all. Need pole üksikjuhtumid, see on muster.