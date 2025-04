ERKKI KOORT Putin ei suuda ilma, et vindi taas üle keeraks

Vladimir Putin on nautinud USA presidendi naiivsust tema suhtes, kuid liigne enesekindlus ja eksitamine võib valusalt kätte maksta. Fotol Putini esinemine 2024 aastalõpu pressikohtumisel.

Venemaa on saanud tulla tagasi maailmapoliitikasse ning seda on talle pakkunud võimuvahetus USAs. Vaatamata avanenud võimalusele on Kreml taas üle pingutamas, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort.