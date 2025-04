SIIM KINNAS Õpime ajudest kulda kaevandama!

Kui me intellektuaalomandi oskusi nutikalt kasutame, polegi meile ehk oma Nokiat vaja. Foto on illustratiivne.

Kallimaks kui kullakoormaid tuleb tarkust tunnistada, ütleb eesti vanasõna. Nii uskumatu kui see ka ei tundu, on see tänapäeval veel rohkem tõsi kui toona, mil see mõte välja käidi. Infoajastul on väärtuslikuks osutunud mitte ainult tarkus ise, vaid ka näiteks need andmed ja teadmised, mida selle tarkuseni jõudmiseks koguti ning kuidas seda ettevõtluses, ühiskonnas, valitsemises jne kasulikult kasutusele võtta, kirjutab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus​e (EISA) tehnoloogiasiirde arendusjuht​ Siim Kinnas.