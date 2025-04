Kaks nädalat tagasi kõndisin Kopenhaageni tänavatel ja tundsin midagi, mida kahjuks liiga harva mõnes suurlinnas kogeb – rahu, turvalisust ja selget kuuluvustunnet. Sealne ruum ei suru peale ega eksita, vaid toetab inimest igal sammul. Linn on elav, aga mitte lärmakas. Avatud, aga mitte hajali. Uus, aga kannab endas minevikku. Leidsin end mõtlemast, et just selline peakski hea ruum olema.

Kopenhaagen ei ole lihtsalt ilus linn – see on tulevikku vaatava ruumiplaneerimise tulemus. Linnas elab ligi 650 000 inimest, aga laiema metroopiirkonna elanike arv ulatub ligi kahe miljonini. Sellest hoolimata liigub linnas iga päev üle 40 protsendi inimestest rattaga, ühistransport on hästi integreeritud ning jalakäijale ja ratturile antakse prioriteet. Hooned paikevad tihedalt, aga ei häiri ning uued hooned on kõrvuti ajaloolistega. See ei ole juhus, vaid visioon.