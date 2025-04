RAIT MARUSTE Presidendi veto kirikuseadusele: milles tegelikult häda on?

Seadustega püütakse anda regulatsioon võimalikult detailselt ja kõikehõlmavalt. Kas tuleb see ebapiisavast õigusharidusest, ülipüüdlikkusest või omaenda ebakindluse varjamisest, pole siinkohal oluline. Paraku on see samal ajal ukse avamine dubleerimisele, mitmeti mõistetavusele, mõne detaili mittemärkamisele jmt. Taoline ülereguleerimine, vastupidi teksti koostajate arvamusele-ootustele, mitte ei lahenda probleeme, vaid loob neid tihti juurde. Presidendi vetos on sellele ka tähelepanu juhitud.