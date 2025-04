Raul Eamets Kas Hiinaga on samamoodi nagu globaalse soojenemisega?

Kõik katsed soojenemist peatada on paraku läbi kukkunud. Kas keegi mäletab veel eesmärki peatada keskmise temperatuuri tõus 1,5 kraadi võrra? Olid sellised eesmärgid. Kliima teeb nii, nagu talle meeldib, ja Euroopa võib käia küünarnukkide peal – suur pilt ei muutu. Ülejäänud maailm laseb rahulikult fossiilsetel kütustel katlas põleda. Hiina avab ainuüksi sellel aastal uusi söejaamu samas mahus, mis kataks ära kogu Skandinaavia aastase elektrivajaduse. Donald Trump tegi U-pöörde, suurendades nii nafta- kui ka söetootmist ning saatis kogu kestlikkuse teema vetsupotist alla. Saksamaa majanduse väljavaateid hinnatakse järjest kesisemaks, sest odavale energiale üles ehitatud majandusmudel enam ei toimi. Me kõik teame, et kui Saksamaa aevastab, siis Eesti saab kopsupõletiku – sest me sõltume nii palju välisturust. Meie kaubanduspartnerid omakorda Saksamaast.