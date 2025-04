Keeleliselt tundlikud inimesed on ammu täheldanud poliitikute keelekasutuse eripära: juriidiliste viidete, välismaa sõnade, emotsionaalse neutraalsuse rõhutamise, justkui «ühise meie» üldistuse ning rahva «koodsõnade» kasutamisel põhinev kompott. Kümme aastat tagasi, minu toonase esimese valimiskampaania alguses soovitas üks hea ajakirjanikust kolleeg mul kirjutada loo poliitilise uustulnuka väljendusviisi transformeerumisest. Teisisõnu sellest, kuidas muutub leksika üleminekul tavaelust poliitilisse. Poliitiku sõnavarast. Me mõtlesime isegi välja pealkirja «Perse, ma ei tohi nüüd isegi ropendada». Tõsi ta oli.

POLIITIKUTE MITTEMIDAGIÜTLEVUS. Esimene, millele sa poliitilises reaalsuses hakkad tähelepanu pöörama, on poliitikute väljendusviisi mittemidagiütlevus. Nende sõnavara aktiivne osa kordub kõnest kõnesse. Ning erineb suuresti tavalisest olmeleksikast. Elementaarsed näited. Kui inimene teatab tavaelus, et «olukord on täitsa perses», siis poliitik ütleb «väljendame murelikkust». Või rahvakeeli «need kaabakad ju valetavad» tähendab poliitiku keeles «tõlgendus ei vasta tegelikkusele», emotsionaalne «käi p...» asendub poliitikas «ma ei saa teiega nõustuda» jne. Kogu aeg nii oli, ning see on põhjendatud. Valijatena oleme juba selle linnulaulukeelega harjunud. Kuid viimase aja trend näitab midagi uut: umbmäärane poliitiline keel jäi samaks, aga selle tähendus muutus järsult. Sisuliselt ei tähendagi «avaldame murelikkust» enam seda, et oleme päriselt mures. Midagi ei tähenda enam. Sõna jäi, sisu jooksis minema. Välja arvatud poliitilist kommet suud lahti tehes kuidagigi midagigi kommenteerida.