Venemaa presidendi administratsiooni kõneisik täpsustas Venemaa positsiooni kõneluste kohta Ukrainaga. Meedias on jäänud mulje, justkui Venemaa oleks valmis ilma eeltingimusteta neid kõnelusi pidama. Seepärast korrati eile veidi laialivalguvas sõnastuses ajakirjanduse jaoks üle, et Venemaa ja USA positsioonis on palju kokkulangevusi. Sellega soovitakse rõhutada, et USA mingil määral arvestab Venemaa eeltingimustega. Samas teatas pressiesindaja, et töö alles käib ja midagi kindlat ei ole veel kokku lepitud. Venemaa valitsuse esindajad ei võta veel riski, et siduda ennast kindla positsiooniga, mis peaks osundama, et ka USAga siiski mingit kokkuleppe laadset tulemust saavutatud ei ole.